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أزمة بيستو موسمياني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، مستمرة داخل القعلة الحمراء منذ مباراة طلائع الجيش في الموسم الماضي وحتى مباراة البنك الأهلي بعد اتهام موسيماني كهربا بتسريب أخبار الفريق للإعلام.

وأنهى سيد عبدالحفيظ الجدل المثار حول أزمة مشتعلة بين موسيماني وكهربا خاصة بعد استبعاده مباراتين بداية من لقاء الزمالك ومباراة المقاولون العرب.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال تصريحاته المتلفزة:«لا يوجد أي أزمات بين موسيماني وكهربا، اللاعب يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق».

أضاف: «استبعاد كهربا من قائمة الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب، قرار فني من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق».

وعلق كهربا على انستجرام قائلاً، «من أنواع الرزق أن يضع الله لك قبولا في قلب كل من حولك أسعد الله صباحكم بكل خير.. جمعة مباركة».