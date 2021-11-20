صواعق كهربائية وعملات ذهبية وأسلحة بيضاء .. جمارك القاهرة تحبط محاولتي تهريب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية والعملات الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 114 واتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف عبدالرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبين حاولا الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجابا بالنفى .

وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون أسلحة بيضاء داخل حقائب الراكبين.

وقام أحمد أبوبكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب بتكليف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا، فتم ضبط 9 صواعق كهربائية و3 خناجر ذات نصل و2 مطواة بحوزة الراكب الأول وصاعق كهربائي بحوزة الثاني، محظور حيازتهم كما أفاد بذلك المقدم محمد شاهين من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار .

وفى المحاولة الثانية وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عبدالرحمن الصياد أحد الركاب، بتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد تلاحظ له وجود عملات معدنية داخل حقيبة يد الراكب.

وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف إبراهيم الدسوقي بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 14 عملة معدنية ذهبية .

وبالعرض على مركز الوحدات الاثرية بمطار القاهرة الدولي برئاسة هناء المشهور المدير العام والتي قامت بتشكيل لجنة من كل من ريهام عطية واحمد عليوة وسماح حسين، جاء تقريرهم بوجود إحدي العملات الذهبية تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 واتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة تصادر لصالح وزارة السياحة والآثار، و13 عملة ذهبية مختلفة الأحجام والأشكال حديثة لا تخضع لقوانين حماية الآثار .

قرر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين الأول والثاني، وحجز العملة الذهبية لحين استلام وزارة السياحة والآثار وباقي العملات لحين إتمام الإجراءات الجمركية، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الأول والثاني للنيابة المختصة للتحقيق

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية والعملات الذهبية