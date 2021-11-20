جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من أقراص الترامادول المارجوانا

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تمكن رجال الجمارك بالادارة الثانية بمبنى رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى برئاسة رفعت صدقى مدير الادارة الثانية بالانابة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من امستردام اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور الجمرك في راكب مصرى الجنسية قادم من هولندا معه ٣ حقائب .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع يرغب في الإفصاح عنها فأجاب بالنفى .

و تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالاشعة X Ray بمعرفة محمد جمال مأمور الفحص والمكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات مختلفة .

وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه من أمير مطر مدير الحركة وعلاء خضر مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠٥ شريط بإجمالي ١١٣٠ قرص من اقراص الترامادول بين طيات الملابس داخل حقائبة

وفى المحاولة الثانية وبناءا على مذكرة اشتباه مشتركة بمحاولة راكب اجنبى من اصل مصرى قادم على رحلة مصر للطيران من بروكسل تهريب مواد ممنوعة .

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لحنه من مامور الجمرك وليد حجاج تحت اشراف مدير الحركة امير مطر لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٠٢ قرص ترامادول مخدر وكيس صغير به نبات المارجوانا المخدر .

قرر رفعت صدقى مدير الادارة الثانية بالانابة اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم ١٩٢ و١٩٣ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات بعد العرض على ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذ لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.