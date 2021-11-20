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قال الفنان خالد سرحان، إنه على استعداد لانتقاده في حياته الفنية، متابعا : أن حياته الشخصية يخفيها عن الجميع وأسرته بعيدة عن الوسط الفني.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعشق الكوميكس على الفيس بوك.

تابع الفنان خالد سرحان أن هناك كوميكس بينه وبين الفنان محمد هندي من خلال العمل المشترك في فيلم تيتة رهيبة وعنترة ابن ابن ابن ابن شداد.

وعن خلافه مع محمد رمضان بعد كتابة كوميكس على الفيس بوك قال إنه ليس له علاقة بأحد، متابعا : «التريند خرب الدنيا وقلل من قيمة الفن».