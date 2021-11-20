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خالد سرحان: أشرف عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة مسرح ()

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خالد سرحان: أشرف عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة مسرح (فيديو) خالد سرحان: أشرف عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة مسرح ()

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قال الفنان خالد سرحان، إن الفنان أشرف عبد الباقي نجح في إعادة المتفرجين مجددا لمشاهدة المسرح مجددا متابع: «عبد الباقي رجع الناس تقطع تذكرة المسرح».

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يهوي مشاهدة الأعمال الأجنبية التي تشتمل على قتل وضرب أو الخيال العلمي.

وتابع الفنان خالد سرحان أنه يتعلم فن التشخيص من الفنان العالمي توم هانكس فهو عبقري فن تشخيص، وغيرهم من نجوم العالم، حيث يهوي مشاهدة الأعمال الدرامية في الأعمال الأجنبية.

المصرى اليوم

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