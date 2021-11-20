أخبار عاجلة

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج -
ضبط 5 طن لحوم منتهية الصلاحية -
غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج -
سيولة مرورية فى جميع الطرق -
مصلحة الضرائب تصدر نشرتها الدورية الجديدة -
متحور كورونا الأفريقي يثير فزع العالم.. طوارئ ومنع سفر واجتماع طارئ للصحة العالمية -
تطهير كامل للبرابخ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل استعدادا لفصل الشتاء -
سقط من القطار وارتطم بعامود.. إصابة كهربائي في القليوبية -
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة -
إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد ساعات من فقده.. العثور على الفتى "سعود عسيري" بكامل صحته وعافيته

Print
اختفى خلال نزهة برية.. والأسرة تثمن الجهود المبذولة من الجهات كافة

بعد ساعات من فقده.. العثور على الفتى

عُثر قبل قليل على الشاب سعود بن محمد يحيى عسيري، الذي اختفى مغرب أمس خلال نزهة برية مع أسرته بـ"درب جازان".

وفي التفاصيل، عُثر على الشاب من قِبل بعض أقاربه بعد بحث استمر ساعات متواصلة، وهو بكامل صحته وعافيته -ولله الحمد-.

وكانت الجهات المختصة وفريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعا في البحث عن الشاب سعود (16 عامًا) بعد تلقيهما بلاغًا رسميًّا من الأسرة.

وكان الشاب قد اختفى قبل أسبوعَيْن قبل أن يُعثر عليه داخل مبنى لا يزال تحت الإنشاء. وثمَّنت أسرة الشاب لــ"سبق" ولفريق جمعية ساعد والجهات الأمنية جهودها في سبيل العثور على ابنهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار