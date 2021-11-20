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خالد سرحان عن عادل إمام: «محبوب في الدول العربية وممكن يصلح بين الدول» ()

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خالد سرحان عن عادل إمام: «محبوب في الدول العربية وممكن يصلح بين الدول» (فيديو) خالد سرحان عن عادل إمام: «محبوب في الدول العربية وممكن يصلح بين الدول» ()

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كشف الفنان خالد سرحان عن عمق علاقته بالفنان عادل إمام، مشيرا إلى أن «الزعيم» محبوبا بدرجة كبيرة في الدول العربية لدرجة أنه يستطيع إتمام الصلح بين الدول.

وأضاف خالد سرحان، خلال لقائه مع الإعلامية سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل مأمون وشركاه، من أكثر الأعمال حبا بالنسبة له، وذلك بسبب بذله مجهودا كبيرا في تنفيذ دوره، وكون الدور بحجم دور عادل إمام، ويحتوي على كوميديا من نوع خاص.

وأوضح خالد سرحان، أنه يشتاق للعمل في المسرح لكن تجربته مع مجدي الهواري أرهقته وجعلته يؤجل خطوة المسرح، لافتا إلى أنه يحب تجسيد الشخصية الجيدة سواء في السينما أو الفيديو.

المصرى اليوم

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