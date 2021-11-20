أثناء جولتها.. الدوقة كاميلا تتابع علاج «حمار» بمستشفى بروك بالسيدة زينب

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أثناء زيارة الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، مستشفى بروك للحيوانات صباح الجمعة، في مستهل اليوم الثاني لزيارتها برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطاني، وقفت الدوقة مع الطبيب وهو يقوم بفحص «حمار» يتم علاجه في المستشفى الأقدم والأشهر لعلاج الحيوانات بالقاهرة.

وأبدت دوقة كورنوال إعجابها بالمستشفى وآليه العمل بداخله، حيث تفقدت أقسام المستشفى وتجاذبت أطراف الحديث مع المسؤولين به والأطباء.

وأعطى أحد العاملون بالمستشفى هدية تذكارية لدوقة كورنوال، لتختتم فما بعد زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى وتوقع في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها الزيارة التي اتسمت بالود.

مستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان هي جمعية خيرية تدير مستشفى طب بيطري يهتم بحالات مثل الحيوانات العاملة، والأسر التي ترعاها.

وتقع المستشفى بالسيدة زينب، وتأسست سنة 1934م في القاهرة، وتعمل في جميع أنحاء العالم، ومقرها المملكة المتحدة.

وتعود قصة تأسيس هذه المستشفى عندما قامت «دورثى بروك» زوجة الجنرال «بروك» بالجيش البريطاني بزيارة إلى القاهرة، وفوجئت بحالة الخيول العاملة بالشوارع بعدما خدمت في الحرب العالمية الأولى، وما أصابها حتى أصبحت في هيئة ضعيفة وهزيلة.

وتهدف هذه المستشفي إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التي تعمل في القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح في ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة، أو كثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية.

وكان اليوم الأول من زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، انتهى بحصاد إيجابي تضمن استقبال سار بقصر الاتحادية الرئاسي، واجتماع ممتاز مع الرئيس السيسي حول أزمة التغيرات المناخية، ثم حوارات رائعة مع طلاب الأزهر حول الحوار بين الثقافات والأديان، وأخيرا لحظات استثنائية بجوار أبوالهول والأهرامات، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.