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أحمد رمضان حافظ القرآن من ذوي الهمم يوجه دعوة للرئيس

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أحمد رمضان حافظ القرآن من ذوي الهمم يوجه دعوة للرئيس السيسي أحمد رمضان حافظ القرآن من ذوي الهمم يوجه دعوة للرئيس

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وجه الشاب المعجزة أحمد رمضان من ذوي الهمم، وحافظ القرآن الكريم، دعوة من القلب إلى الرئيس عبدالفتاح .

وقدم رمضان خلال استضافته ببرنامج « تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «»، الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلًا: «ربنا يبارك فيه ويحفظه ويخليه لمصر ويحفظ جيش مصر ويحفظ رجالها ورجال أمنها».

خلال الحلقة، تلا والد أحمد رمضان القرآن الكريم بكل القراءات والأصوات، وقال إنه يعمل «أرزقي» باليومية ويعول الأسرة وأحمد ابنه هو الأكبر وعانى كثيرًا في تربيته لأنه من عمر 52 يومًا بدأ العلاج الطبيعي والجلسات الكهربائية حتى عمر 10 سنوات، حيث كان يجري جلستين في الأسبوع.

تابع والد أحمد رمضان: «ربنا كريم ومرينا مع أحمد بصعوبات كبيرة وربنا بيقول في كتابه (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) وربنا مضيعش تعبي مع أحمد رغم أني أعمل يوم و10 لأ، لأني أعمل باليومية واشتغلت فراش مسجد أو عامل في الوحدات المحلية وأنا رب الأسرة وأحمد لا يمكن توظيفه وكل ما أريده أن أعود من العمل لأقضي متطلبات ابني».

«مصر تستطيع» يقدم حلولًا مبتكرة لتنمية مهارات الشباب والأطفال العلمية، ويلقي الضوء على نماذج مصرية تصدرت العالم في مسابقات وتصنيفات دولية داخل الوطن ومن خارجه، ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام السابعة مساء.

المصرى اليوم

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