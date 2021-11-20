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انتهاء حجز الدورة 11 في أساسيات التحول الرقمي بجامعة الأقصر

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انتهاء حجز الدورة 11 في أساسيات التحول الرقمي بجامعة الأقصر انتهاء حجز الدورة 11 في أساسيات التحول الرقمي بجامعة الأقصر

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أعلنت جامعة الأقصر عن انتهاء حجز الدورة التدريبية «أساسيات التحول الرقمي»، على أن يتم سداد قيمة الدورة التدريبية والاختبارات والشهادة (٨٤٠ جنيها) لشهادة التحول الرقمي كشرط للمنح دبلومة- ماجستير- دكتوراه و٣٦٠ جنيه في حالة الترقي لأستاذ مساعد- استاذ).

ووفقا لإدارة الجامعة، ان سداد القيم المطلوبة، يتم من خلال ماكينة الدفع الإلكتروني بخزينة كلية الفنون الجميلة أو خزينة كلية الحاسبات والمعلومات، ويتم تسليم إيصال الدفع أو صورة منه بمركز المعلومات بالمقر الرئيسي لجامعة الأقصر بالعوامية .

وأعلنت جامعة الأقصر، أنه للإجراءات الاحترازية، سوف يتم عقد الدورة أون لاين لمدة ثلاثة أسابيع والاختبارات حضوريا لمدة يومين، حيث ان هذه الشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ولا يوجد أي جهة أخرى حكومية أو خاصة في نطاق محافظة الأقصر تمنح هذه الشهادة سوي مركز التدريب عَلِى التحول الرقمي بجامعة الأقصر.

المصرى اليوم

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