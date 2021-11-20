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تراجع ملحوظ في الإصابات .. تسجيل 892 حالة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة

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تراجع ملحوظ في الإصابات .. تسجيل 892 حالة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة تراجع ملحوظ في الإصابات .. تسجيل 892 حالة جديدة بفيروس كورونا و 31 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 719 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 290671 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 348611 من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
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