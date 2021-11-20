أخبار عاجلة

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج -
ضبط 5 طن لحوم منتهية الصلاحية -
غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج -
سيولة مرورية فى جميع الطرق -
مصلحة الضرائب تصدر نشرتها الدورية الجديدة -
متحور كورونا الأفريقي يثير فزع العالم.. طوارئ ومنع سفر واجتماع طارئ للصحة العالمية -
تطهير كامل للبرابخ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل استعدادا لفصل الشتاء -
سقط من القطار وارتطم بعامود.. إصابة كهربائي في القليوبية -
تعرف على مأموريات الضرائب المدمجة بالقاهرة -
إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عماد النحاس: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وخسرنا بتفاصيل صغيرة

Print
عماد النحاس: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وخسرنا بتفاصيل صغيرة عماد النحاس: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وخسرنا بتفاصيل صغيرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، رضاه عن الاداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة الأهلي.

وتعرض المقاولون للخسارة أمام الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :«أشكر اللاعبين على الاداء الذي ظهروا عليه خلال المباراة، حيث بذلوا مجهودًا، نواجه الأهلي وهو مكتمل الصفوف، جاء بعد مكسب كبير على الإسماعيلي والزمالك، قدمنا مباراة كبيرة وفقًا لامكانيات اللاعبين»

وأضاف :«كنا ندافع، ولكننا وصلنا لمرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكن لم نستطع استغلالها»، مشيرًا:«هدف الأهلي جاء من كرة ثابتة، هناك تفاصيل صغيرة استطاع بها الأهلي حسم المباراة لصالحه».

وأشار :«لا أريد الحديث عن التحكيم، هذا شأن لجنة الحكام أن تراجع القرارات، لو لنا شيء لا أدري ما الذي سيحدث».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج

ضبط 5 طن لحوم منتهية الصلاحية

ضبط 5 طن لحوم منتهية الصلاحية

غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج

غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج

سيولة مرورية فى جميع الطرق

سيولة مرورية فى جميع الطرق