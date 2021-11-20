عماد النحاس: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وخسرنا بتفاصيل صغيرة

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أبدى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، رضاه عن الاداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة الأهلي.

وتعرض المقاولون للخسارة أمام الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :«أشكر اللاعبين على الاداء الذي ظهروا عليه خلال المباراة، حيث بذلوا مجهودًا، نواجه الأهلي وهو مكتمل الصفوف، جاء بعد مكسب كبير على الإسماعيلي والزمالك، قدمنا مباراة كبيرة وفقًا لامكانيات اللاعبين»

وأضاف :«كنا ندافع، ولكننا وصلنا لمرمى الأهلي في أكثر من فرصة ولكن لم نستطع استغلالها»، مشيرًا:«هدف الأهلي جاء من كرة ثابتة، هناك تفاصيل صغيرة استطاع بها الأهلي حسم المباراة لصالحه».

وأشار :«لا أريد الحديث عن التحكيم، هذا شأن لجنة الحكام أن تراجع القرارات، لو لنا شيء لا أدري ما الذي سيحدث».