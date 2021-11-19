معلقون يكشفون خفايا قرار أردوغان بخفض الفائدة رغم التضخم

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خفضت تركيا، أسعار الفائدة، الخميس، ما أدى إلى انخفاض الليرة بنحو 6 في المائة إلى مستوى قياسي جديد منخفض، وهو ما زاد المخاوف من أن تركيز الرئيس التركي، على انخفاض تكاليف الاقتراض سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وهو أصلا حاد بالفعل.

وشغل القرار التركى الدوائر المالية في العالم، لأنه يناقض مبادىء مستقرة هي أن خفض سعر العملة يجب أن يواكبه رفع الفائدة لامتصاص السيولة، من أجل لجم التضخم الناتج عن الخفض، لكن أردوغان، له رأى معاكس تماما ما جعل دوائر الأعمال والمعارضة بتركيا ذاتها تقول أنه يقود تركيا إلى الهاوية، بينما ترى أراء متأثرة أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد، بل ويشير البعض إلى أن البحث عما وراء، قرار أردوغان، أهم من الجرى وراء المظاهر فالحاكم التركى سلطان له نفوذ مطلق، وهذا خطر، لكنه أيضا يتمتع بدهاء واسع وقدرة على ابتزاز وجلب دول أو دويلات، للحصول منها على كميات ضخمة من العملة الأجنبية، فيما بشبه الاتاوة، خاصة ممن يبيعون سلعة كالغاز الطبيعى المرتفع أسعاره حاليا، لتخفيف أزماته، وبذا تبدو نظريته صحيحة.

قالت صحيفة فايننشيال تايمز، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي أردوغان، وجه البنك المركزى إلى خفص سعر الفائدة، وهو ثالث تخفيض على التوالي في أسعار الفائدة في عهد محافظ المركزى ساهاب كافجي أوغلو، من 19 في المائة في بداية سبتمبر إلى 15 الأن .

وقال البنك إن العديد من العوامل وراء ارتفاع أسعار المستهلكين «خارجة عن سيطرة السياسة النقدية»، وإن المركزى سيفكر في إنهاء دورة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وانخفض سعر الليرة إلى 3 في المائة بنهاية يوم التداول في لندن، ومع ذلك، فقد انخفضت العملة بأكثر من 30 في المائة هذا العام، ماضية على قدم المساواة مع أزمة العملة التركية في عام 2018 ، ويخشى الاقتصاديون من أن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي إلى تفاقم دوامة التضخم، حيث وصل نمو أسعار المستهلكين بالفعل إلى وتيرة سنوية تقترب من 20 في المائة في أكتوبر.

وقال بول مكنمارا، مستثمر في الأسواق الناشئة في لندن، إن الأمر يحير بسبب قيامهم بذلك، وأن بعض جوانب الاقتصاد التركي تبدو مشجعة مع تعافي البلاد من الوباء. مشيرا إلى أن «الدافع الوحيد لضعف الليرة هو التوقعات السياسية»، فيما تعرض البنك المركزي التركي لضغوط شديدة من أردوغان لتخفيف السياسة النقدية على الرغم من التضخم الحاد، بينما تميل المعدلات المنخفضة- والعملة الأضعف- إلى تفاقم التضخم لأنه يزيد من أسعار السلع المستوردة، مما يخلق حلقة مفرغة.

وجدد أردوغان، الذي يتبنى وجهة النظر غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من ترويضه.

فيما ألقى البنك المركزي أمس الخميس، باللوم في ارتفاع التضخم على «الآثار المؤقتة لعوامل جانب العرض» بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى النصف الأول من العام المقبل. وقال إن العديد من الاقتصادات المتقدمة تواصل السعي وراء تحفيز السياسة النقدية، جزئياً على خلفية التوقعات بأن الارتفاع في التضخم العالمي سيثبت أنه سريع الزوال على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، لكن تخفيف السياسة النقدية لتركيا يترك البلاد، كما يقول مراقبون خارجة عن المألوف في وقت تعمل فيه العديد من الأسواق الناشئة الأخرى على رفع أسعار الفائدة. كمثال أعلنت كل من جنوب إفريقيا والمجر عن رفع أسعار الفائدة يوم الخميس. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم، بتقليص إجراءاته التحفيزية، الأمر الذي وضع الأسواق الناشئة تحت ضغط أكبر لزيادة أسعار الفائدة لجذب الاستثمار. قال المحللون في باركليز إن تركيا دخلت في منطقة مجهولة.

وواجه أردوغان دعوات متزايدة من المعارضة، ومجتمع الأعمال التركي، لتنحيه هوسه بخفض أسعار الفائدة جانبا من أجل ترويض التضخم، وتحقيق الاستقرار للعملة التي أدى تراجعها إلى تآكل مستويات المعيشة. «الآن توقف يا أردوغان!» قالها كمال كيليجدار أوغلو، زعيم أكبر حزب معارض في البلاد، في تغريدة على تويتر ردًا على قرار الخميس وكرر مطالبته لتركيا بالذهاب إلى الانتخابات. واتهم حزب IYI اليميني، الذي كان يحظى بدعم متزايد في استطلاعات الرأي، أردوغان بـ «إفلاس» البلاد.

الأسباب التي تسبب أزمة العملة في الوقت الحالي ليست الاقتصاد الكلي في حد ذاته، حسب أوميت أوزلالي، أحد نواب رئيس الحزب، إن نظام صنع القرار هو الذي يمنح أردوغان سلطة لا نهاية لها. «كل ما يريد يتم القيام به. لهذا نحن في هذه الأزمة. هذه أزمة اتخاذ القرار». كانت الأسواق التركية والمرتبة معها، المتوترة، أكثر توتراً بسبب عنصر تم نُشره ليلاً في الجريدة الرسمية للبلاد يتعلق بمعاملات العملات الأجنبية في مكاتب الصرافة التركية. نفى المسؤولون الأتراك التكهنات المسعورة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه الخطوة كانت علامة على ضوابط وشيكة على حركة رأس المال. قالوا إن التوجيه كان تغييرًا تقنيًا صغيرًا لشرط سابق للمواطنين لإظهار هويتهم في مكاتب الصرف الأجنبي عند تبديل حد معين.

على جانب أخرى المح معلقون متناثرون، إلى أن من الوارد ان أردوغان أبرم صفقة سرية كعادته، للحصول على دولارات رخيصة، من دولة عربية، أو ربما اكثر، بما يجعله لا يخشى من تدهور العملة، إلى حد مخيف، مع خفض الفائدة، كما أنه يقول للمجتمع إن هذا القرار يجعل تركيا تكسب أكثر من تزايد اعداد السياحة، وبالتالى لا مشكلة أن تتحمل شيئا من تكلفة التضخم خصما من المكاسب التي تحققها من التصدير الذي سيرتفع لانخفاض أسعار سلع وخدمات تركيا مقومة بالدولار، ومن السياحة، وتوسع الاستثمار، أرخص الفائدة، وهو قد جرب هذا الحل من قبل واعترض كثيرون، لكنه نفذ ما أراد ولم تقع في النهاية خسائر جسيمة، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة.