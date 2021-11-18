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الهلال: الثنائي شارك في التدريبات .. وسباعي الأخضر انتظم

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الهلال: الثنائي شارك في التدريبات .. وسباعي الأخضر انتظم

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية، وذلك ضمن تحضيراته لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

واشتمل المران على : تدريبات لياقية، وجمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

وأدى سباعي مرانًا استرجاعيًا في الملعب وصالة الإعداد البدني بمقر النادي، فيما أوضحت الفحوص الطبية سلامة ركبة ناصر الدوسري بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب، حيث أدى مرانًا استرجاعيًا اليوم.

كما شارك الثنائي ياسر الشهراني والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

ويجري الفريق مساء الغد مرانًا اعتياديًا، وذلك استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الجنوبي، عندما يتقابلان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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