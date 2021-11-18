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التعاون: "كاكو" مصاب بـ "كورونا".. بعد المشاركة مع منتخب بلاده

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التعاون: "كاكو" مصاب بـ "كورونا".. بعد المشاركة مع منتخب بلاده التعاون: "كاكو" مصاب بـ "كورونا".. بعد المشاركة مع منتخب بلاده

التعاون:

أصيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراجوياني أليخاندرو جامارا، الشهير بـ «كاكو»، بفايروس كورونا، فيما وصل الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق إلى الرياض، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

ووفقاً لحساب النادي الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، تأكدت إصابة الأرجنتيني كاكو بكوفيد 19 خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في التصفيات المؤهلة إلى 2022.

ميدانياً، أدى الفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدرب، التدريب الرئيس لمواجهة الباطن، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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