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حددت 3 عوامل.. الصحة العالمية تصدر إرشادات جديدة للوقاية من كورونا بالمناطق الموبوءة

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حددت 3 عوامل.. الصحة العالمية تصدر إرشادات جديدة للوقاية من كورونا بالمناطق الموبوءة حددت 3 عوامل.. الصحة العالمية تصدر إرشادات جديدة للوقاية من كورونا بالمناطق الموبوءة

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أصدرت منظمة الصحة العالمية تعليمات جديدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، في المناطق التي تتفشى فيها الجائحة.

و حددت المنظمة الأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن استمرار جائحة في العالم سببه عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات وغياب الاتساق في الإجراءات الصحية.

وحددت المنظمة اليوم ثلاثة عوامل، شددت على ضرورة وضعها في الاعتبار حتى تكون آمنا وبمعزل عن الإصابة وتتمثل في المكان، والمسافة بين الاخريين، والوقت الذي يتم قضاؤه في منطقة تفشي المرض.

وقالت فيما يتعلق بالمكان، حثت المنظمة على ضرورة اخنيار الأماكن المفتوحة التي تمتاز بالتهوية والاستعاضة بها دائما عن الأماكن المغلقة.

اما العامل الثاني، وهو المسافة بينك وبين الآخرين، فاكدت المنظمة أنه كلما كانت المسافة أكبر بما يحول دون المخالطة كلما كانت فرصة الإصابة أقل .

وأخيرا حذرت المنظمة من قضاء وقت طويل مع الآخرين، قائلة انه كلما كانت المدة الزمنية اقصر، كان ذلك أكثر أمانا.

يذكر ان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أكد أمس أن استمرار جائحة فيروس كورونا في العالم سببه عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات وغياب الاتساق في الإجراءات الصحية.

المصرى اليوم

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