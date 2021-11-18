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فرنسا وألمانيا: نشر مراسلات سرية ينتهك الأعراف الدبلوماسية

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فرنسا وألمانيا: نشر روسيا مراسلات سرية ينتهك الأعراف الدبلوماسية فرنسا وألمانيا: نشر مراسلات سرية ينتهك الأعراف الدبلوماسية

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اتهمت فرنسا وألمانيا اليوم الخميس بخرق الأعراف الدبلوماسية بعد أن نشرت موسكو مراسلات سرية بشأن أوكرانيا بين باريس وبرلين من جهة وموسكو من جهة أخرى في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين موسكو والغرب.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء عددا من الخطابات الدبلوماسية التي تبادلتها مع ألمانيا وفرنسا في محاولة لإظهار أن موقفها الدبلوماسي بشأن المحادثات حول شرق أوكرانيا تعرض "للتحريف".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر للصحفيين في إفادة يومية عبر الإنترنت "نحن نعتبر هذا النهج مخالفا للقواعد والأعراف الدبلوماسية".

وقالت فرنسا وألمانيا إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، رفض عقد اجتماع ضمن ما يسمى بصيغة نورماندي مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وأوكرانيا، لكن روسيا قالت إن لافروف لم يكن متاحا لعقد اجتماع محدد.

وقللت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل من أهمية الخطوة الروسية، لكنها قالت في مؤتمر صحفي إن هذا لم يغير من حقيقة عدم انعقاد أي اجتماع، وهو أمر أبدت أسفها بشأنه.

وأضافت في المؤتمر الصحفي الذي كان يركز على موضوع منفصل "نشر الرسائل ليس بالأمر المفاجئ. كثيرا ما أقرأ رسائلي في الصحف. وبالتأكيد ليس لدينا ما نخفيه".

المصرى اليوم

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