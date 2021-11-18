رضا شحاتة: التوفيق غاب عنا أمام الاتحاد السكندري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري.

وتعرض الجونة للخسارة أمام الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:«إصابة لؤي وائل، مدافع الفريق في بداية المباراة أربكت حساباتنا، واللاعبون دخلوا المباراة بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول»

وأضاف :«الاداء تحسن في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن ننهي المباراة لصالحنا ولكن التوفيق غاب عنا، حيث اهدرنا ضربة جزاء، وبعض الفرص السهلة».

وتابع :«ضياع ضربة الجزاء، اثر على اللاعبين بالسلب وأخد من تركيزهم، ولكن في النهاية اللاعبين قدموا مباراة جيدة».