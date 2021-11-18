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عماد النحاس يستقر على بديل الشامي أمام الأهلي

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عماد النحاس يستقر على بديل الشامي أمام الأهلي عماد النحاس يستقر على بديل الشامي أمام الأهلي

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استقر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على بديل حسن الشامي، ظهير ايسر الفريق خلال مباراة الأهلي.

ويغيب حسن الشامي، عن ذئاب الجبل أمام الأهلي، بسبب الايقاف نتيجة تعرضه للطرد في مباراة طلائع الجيش الماضية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واستقر عماد النحاس، على الدفع باللاعب احمد عبدالعزيز «زيزو» في مركز الظهير الأيسر في مباراة المارد الأحمر ليعوض غياب حسن الشامي.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي، غدًا الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل «المقاولون العرب» المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في أخرى.

المصرى اليوم

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