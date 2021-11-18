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بالأسماء.. إصابة 10 في انقلاب «ميكروباص» ببني سويف

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بالأسماء.. إصابة 10 في انقلاب «ميكروباص» ببني سويف بالأسماء.. إصابة 10 في انقلاب «ميكروباص» ببني سويف

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أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى أمام بوابة الرسوم ببنى سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير الأمن إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بوقوع انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف المنيا الصحراوى امام البوابة الأولى للرسوم اتجاه المنيا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين ان سبب الحادث السرعة وأسفر الحادث عن إصابة دكتوره رشاد عبدالحافظ ٥٢ سنة، ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ومصطفى عثمان محمد ٤١ سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة ونجله عبدالرحمن مصطفى عثمان سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة وآدم رجب جمال سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة.

إضافة إلى على محمد على خليفه ٢٣ سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة وعلي محمد على عبدالحميد ٢١ سنة مصاب باشتباه بكسر بالساق اليسرى ومحمد رجب جمال عامان مصاب بجروح وكدمات متفرقة واحمد على احمد ٢٧ سنة سائق، مصاب بجرح متهتك بالذراع اليمنى، ومحمد على سيد ١٨ سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة وصابرين محمد على.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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