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كيروش يدرس استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب في كأس العرب

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كيروش يدرس استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر في كأس العرب كيروش يدرس استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب في كأس العرب

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يدرس كارلوش كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر من استبعاد طارق حامد لاعب خط وسط ، من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية في الـ30 من شهر نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد توقف دام لـ9 سنوات.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لـ«المصري اليوم»، أن كيروش غير مقتنع بمستوى طارق حامد في الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في غيابه عن القائمة الأخيرة التي خاضت مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المونديالية.

وحسم البرتغالي صاحب الـ65 عاما اختيارات مركز الوسط المدافع بالاعتماد على عمرو السولية وحمدي فتحي نجمي الأهلي، إلى جانب مهند لاشين لاعب طلائع الجيش وإمام عاشور لاعب الزمالك.

ويعد طارق حامد من أبرز لاعبي خط الوسط المدافع في الكرة المصرية خلال العقد الأخير بفضل المستوى الذي ظهر به رفقة الفارس الأبيض والفراعنة وهو ما ساهم في تحقيق إنجازات كثيرة.

وسيفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العرب بمواجهة لبنان يوم 1 نوفمبر، وسيلتقي مع السودان يوم 4 والجزائر يوم 7.

منتخب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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