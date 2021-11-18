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طلال أبو غزالة: مبدأ مكافحة الفساد ليس أولوية لدى المجتمع الدولي ()

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طلال أبو غزالة: مبدأ مكافحة الفساد ليس أولوية لدى المجتمع الدولي (فيديو) طلال أبو غزالة: مبدأ مكافحة الفساد ليس أولوية لدى المجتمع الدولي ()

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قال الدكتور طلال أبوغزالة المفكر الاقتصادي، إنه لم ير مجالس حوارية أو نقاش أو انتقاد لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، والذي تناول مبدأ مكافحة الفساد والمفسدين، وتناول حقوق المرأة ودورها في مجتمعها، وتناول استغلال الأطفال وحقهم أن يكون لديهم فرص للتعلم، حيث أن كل مبادىء الميثاق ليست خلافية ولكنها ليست أولوية لدى المجتمع الدولي.

وأشار «أبوغزالة»، خلال لقاء خاص ببرنامج «شر البلية ما يضحك» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، إلى أن خروج أي قرار أو مشروع من الأمم المتحدة يحظى بالدراسة، ولكن عندما نريد أن نقر ميثاق للإنسانية وللعدالة والمساواة والمستقبل الأفضل لا يحظى بالاهتمام، مرجعا ذلك إلى أن هذا الميثاق لن يكون جدلي أو خلافي.

وأضاف الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي، أنه على الرغم من ما في العالم من تناقضات مضحكة ومبكية، فأنه يبقى حقا لكل إنسان على مستوى العالم أن يكون له نفس الحقوق في المساواة والعدالة والحياة الكريمة.

المصرى اليوم

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