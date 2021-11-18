أستاذ إعلام: فرض ضرائب على صانعي المحتوى «هيغربلهم»

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قال الدكتور فتحي شمس الدين أستاذ الإعلام وخبير الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، إن وظيفة صانع المحتوى مستحدثة، وليس لها إطار تنظيمي، معلقا: «الوظيفة دي بتجيب فلوس كتيرة».

وأشار «شمس الدين»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، إلى أن تقنين وضع وظيفة صانع المحتوى يتطلب عدة مراحل، معتبرا أن فرض ضرائب على مقدمي المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي تأتي في المرتبة الثالثة.

وأضاف أستاذ الإعلام وخبير الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، أن الخطوة الأولى هي توجه صانعي المحتوى للمجلس الأعلى للإعلام للحصول على ترخيص لممارسة العمل على شبكات التواصل الاجتماعي، أما المرحلة الثانية فأنه إذا كان صانع المحتوى يقدم مادة إعلانية كالإعلان عن منتج معين فعليه أن يتوجه للجهة المسئولة عن تنظيم تقديم الإعلانات بالدولة للحصول على تصريح لعرض الإعلانات.

ولفت إلى أن تطبيق الضرائب على صانعي المحتوى خطوة هامة، حيث أن هناك ملايين الدولارات تدخل الدولة المصرية ولا نستفاد منها شيئا، منوها بأن فرض الضرائب سيساهم في تنقية صانعي المحتوى، معلقا: «هيغربلهم».

وأشار الدكتور فتحي شمس الدين، أن شبكات التواصل الاجتماعي والبيئة الرقمية أصبحت جزء أساسي من حياة المستخدمين على مستوى كل العالم، حيث يتبادل المستخدمين الآراء والسلع وكل ما يتعلق بحياتهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن شبكات التواصل الاجتماعي تم استخدامها كجزء من وسائل الإعلام، معلقا: «دي وظيفة جديدة تم استحداثها لشبكات التواصل الاجتماعي»، حيث أنها تتطور بشكل سريع.

وأوضح أستاذ الإعلام وخبير الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، أن صناعة المحتوى على البيئة الرقمية، وما يطلق عليهم «اليوتيوبرز والأنفلونسر» تعتبر وظائف ولكنها ليست مكتملة، حيث لم يتم تقنين وضعها، ولم يتم وضع إطار رسمي لها سواء داخل مصر أو خارجها.