الشرطة الأوغندية تقتل 5 أشخاص بينهم داعية على صلة بتفجيرين في كمبالا

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قتلت الشرطة الأوغندية ما لا يقل عن 5 أشخاص بينهم داعية إسلامي على صلة بجماعة متطرفة مسؤولة عن تفجيرين انتحاريين وقعا الثلاثاء في العاصمة كمبالا.

وقتل أربعة رجال في تبادل لإطلاق النار عند بلدة حدودية قرب الكونغو فيما حاولوا العودة إلى أوغندا، وقتل الخامس وهو داعية إسلامي يدعى محمد كيرفو في «مواجهة عنيفة» عندما داهمت قوات الأمن منزله خارج كمبالا، حسبما ذكر فريد إينانغا المتحدث باسم الشرطة.