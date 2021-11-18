بعد إلزام الفنان بدفع 6 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبواليسر

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أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان، 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، في قضية «أزمة كابينة الطائرة».

«المصري اليوم».. تستعرض القصة الكاملة لأزمة الطيار الراحل أشرف أبواليسر والفنان محمد رمضان .

كيف بدأت القصة؟

القصة بدأت في شهر فبراير لعام 2019، مع نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهر فيه جالسا في غرفة قيادة الطائرة أثناء رحلة جوية، حيث بدا وكأنه يقودها، في مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده.

وقال رمضان في هذا الفيديو: «في تجربة هي الأولى من نوعها سنقوم بقيادة الطائرة».

إجراءات ضد الطيار أشرف أبواليسر

في أكتوبر 2019، قررت وزارة الطيران المدني عدة إجراءات عقابية ضد الطيار المعني بالواقعة، أشرف أبواليسر والذي كان بجوار رمضان وظهر في الفيديو المنشور حينها، وقالت الوزارة في بيانها حينها إنها أجرت تحقيقا تبين من خلاله ثبوت ما ورد بالمقطع الذي نشره رمضان وتظاهره بتولي القيادة، بالمخالفة لقواعد الطيران المدني، وقررت الوزارة، بحسب بيان لها، إلغاء رخصة الطيار وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، مع سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الطيران المدني قبول استقالة مدير شركة الطيران ذاتها، التي تملك الطائرة، محل الواقعة.

محمد رمضان وتعويض الطيار

في تلك الفترة أثار محمد رمضان جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل وطالب جميع الرواد، محمد رمضان بتعويض الطيار، ليرد عليهم في بيان له، قائلاً:«كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا عمري ما هتخلى عنه، أول امبارح كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى» .

ومن جانبه رد أشرف أبواليسر على بيان محمد رمضان، وأكد على أن محامي «رمضان» طلب منه بالفعل «السي في» كي يعمل في شركة طيران أخرى، ولكنه لا يعرف حجم العقوبة الموقعة عليه، وهي الإيقاف مدى الحياة عن مزاولة أي مهنة تتعلق بالطيران، حتى خرج محمد رمضان في برنامج «التاسعة» مع الإعلامي وائل الإبراشي، وحاول من خلاله الدفاع عن نفسه، وأشار إلى أنه ليس أول فنان يتم تصويره في الطائرة، فهناك عدد من الفنانين صورهم على جميع المواقع وهم يقودون الطائرة، ولكن الأزمة في قيادته هو للطائر، مضيفًا بأنه توجه بصحبة محاميه إلى مكتب «رمضان» وجلس مع المحاسب الخاص به، وطلب تعويض مبلغ 9.5 مليون جنيه ولم يقدم طعنا على قرار إيقافه.

القضية الأولى ضد رمضان «سب وقذف»

لجأ الطيار الراحل إلى المحكمة، لرفع دعوى قضائية يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، مطالبًا تعويض مالي، بعدما أعلن أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا «كترضية بعد فصله من العمل»، وقال أبواليسر في مداخلة تليفونية بأحد البرامج: «أنا لم ألجأ إلى القضاء إلا بعد أن أصابني اليأس منه بعد التواصل لمدة خمسة أشهر.. ورمضان عرض عليه تكفله بمرتبه إلى حين حل المشكلة، ولكنه رفض هذا العرض»، مؤكدًا على استمراره في الإجراءات القضائية حتى يتم التوصل لحل.

وفي 7 يوليو 2020 قضت محكمة الدقي الجزئية بحبس الفنان محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار الموقوف أشرف سعد محمد أبواليسر.

قضية التعويض

في تاريخ 7 أبريل 2021، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها «أبواليسر»، ورفض الدعوى الفرعية.

وفاة الطيار أشرف أبواليسر

بعد ساعات من صدور الحكم ظهر محمد رمضان في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وهو يلقى الأموال حوله داخل حمام سباحة، وفي 24 أبريل، وبعد أسابيع قليلة من صدور الحكم، توفى الطيار أشرف أبواليسر، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

حجز البنك على أموال محمد رمضان

في تاريخ 4 يونيو 2021، قرر أحد البنوك حجز أموال الفنان محمد رمضان، تنفيذا لحكم صادر ضده لصالح الطيار الراحل أشرف أبواليسر، في قضية التصوير داخل كابينة الطائرة.

وقرر البنك حجز أموال الفنان لاتخاذ إجراءات نهائية في تحويل مبلغ 6 ملايين جنيه، تنفيذا للحكم الصادر للطيار الراحل أشرف أبواليسر.