الجيزة تشكر موظفين بحي الهرم: كاميرات المراقبة ضبطت لصوص كابلات المريوطية

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك برقية شكر وتقدير لكل من مراقب الكاميرات بممشي المريوطية ومراقب الممشى بحى الهرم ومديرو الممشي بحى الطالبية وحى الهرم لتمكنهم من ضبط ثلاثه أفراد (أحداث) متلبسين أعتادوا سرقة مهمات الإنارة وكابلات الكهرباء المغذية لكلوبات وأسبوتات الإنارة الجمالية بممشي المريوطية السياحى وبيعها لأحد تجار الخردة والجارى ضبطه ايضا بالتنسيق مع الجهات المعنية .

تم عرض السارقين على النيابة وتحرر محضر 2 احوال بتاريخ 16 / 11 / 2021. وتنوه محافظة الجيزة بأن جميع الشوارع التي يتم تطويرها يتم تزويدها بكاميرات مراقبة وتخصيص نوبتجيات لمراقبة الحالة العامة بالشارع .