أخبار عاجلة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري -
البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون -
شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء -
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة -
مطالب بتحديد موقف إقامة حفلات رأس السنة والكريسماس في الفنادق -
45 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في القليوبية -
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة تشكر موظفين بحي الهرم: كاميرات المراقبة ضبطت لصوص كابلات المريوطية

Print
الجيزة تشكر موظفين بحي الهرم: كاميرات المراقبة ضبطت لصوص كابلات المريوطية الجيزة تشكر موظفين بحي الهرم: كاميرات المراقبة ضبطت لصوص كابلات المريوطية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك برقية شكر وتقدير لكل من مراقب الكاميرات بممشي المريوطية ومراقب الممشى بحى الهرم ومديرو الممشي بحى الطالبية وحى الهرم لتمكنهم من ضبط ثلاثه أفراد (أحداث) متلبسين أعتادوا سرقة مهمات الإنارة وكابلات الكهرباء المغذية لكلوبات وأسبوتات الإنارة الجمالية بممشي المريوطية السياحى وبيعها لأحد تجار الخردة والجارى ضبطه ايضا بالتنسيق مع الجهات المعنية .

تم عرض السارقين على النيابة وتحرر محضر 2 احوال بتاريخ 16 / 11 / 2021. وتنوه محافظة الجيزة بأن جميع الشوارع التي يتم تطويرها يتم تزويدها بكاميرات مراقبة وتخصيص نوبتجيات لمراقبة الحالة العامة بالشارع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تواصل فتح معبر رفح البري

مصر تواصل فتح معبر رفح البري

البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون

البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون

شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء

شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة