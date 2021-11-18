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"الأمن البيئي" يطيح بمقيم يدير موقعًا لتخزين الحطب المحلي في الرياض

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"الأمن البيئي" يطيح بمقيم يدير موقعًا لتخزين الحطب المحلي في الرياض "الأمن البيئي" يطيح بمقيم يدير موقعًا لتخزين الحطب المحلي في الرياض
بحوزته (500) متر مكعب .. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خلال حملة نفذتها على موقع لتخزين الحطب في مدينة الرياض، يديره مقيم من الجنسية الباكستانية مخالف لنظام البيئة، وبحوزته أكثر من (500) متر مكعب من الحطب المحلي المخزن.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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