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العثور على معلمة بالمعاش مقيدة ومقتولة داخل شقتها بإحدى قرى الدقهلية

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العثور على معلمة بالمعاش مقيدة ومقتولة داخل شقتها بإحدى قرى الدقهلية العثور على معلمة بالمعاش مقيدة ومقتولة داخل شقتها بإحدى قرى الدقهلية

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عثر عدد من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، مساء اليوم، علي سيدة مسنة مقيدة ومذبوحة داخل منزلها بالقرية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المنصورةبورود بلاغ من أهالى قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة ‏مقتولة داخل منزلها بالقرية .

وانتقلت إلي مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثة "آمال .ل.ر" 63 سنة مدرسة بالمعاش وتبين أن الجثة مقيدة اليدين بالحبال وبها جرح ذبحى بالرقبة

وأكد شهود عيان ان السيدة مقيمة بمفردها في الدور الأرضى بمنزلها حيث يسافر أبنائها وتركت باب المنزل الخارجي مفتوحا وبعدها عثرت عليها زوجة ابنها مقتولة وصرخب وجمعت الجيران .

تحرر محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة وقررت نقلها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة .

المصرى اليوم

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