الوزاري العربي يدعو إلى ضرورة رفع كفاءة استخدامات المياه في الدول العربية

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دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدامات المياه وانتاجياتها، والاستفادة من خبرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) في مجال تقييم أثر التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والمياه.



كما دعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعماله دورته الـ13 اليوم الخميس برئاسة لبنان، الدول العربية للتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية التي تقوم بإعداد قاعدة معلومات رقمية لموارد المياه في الدول العربية، والعمل على تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من خبرة اكساد الواسعة في هذا المجال.



أكد المجلس، أهمية موافاة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بتقارير متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية لأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030.



وثمن المجلس، الجهود التي يقوم بها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال نشر التقانات الحديثة لإدارة المياه الجوفية وتطبيق تقانات حصاد مياه الأمطار ورفع كفاءة الري.



وقرر المجلس، تعميم الاستراتيجية المحدثة للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، على الدول العربية لابداء ملاحظاتها النهائية وإرسالها إلى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2021، وإذا لم ترد أي ملاحظة من أي دولة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الاستراتيجية.