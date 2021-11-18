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سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ51

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سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ51 سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ51

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يحتفل كافة العُمانيين والعُمانيات داخل السلطنة وخارجها اليوم الخميس، بالعيد الوطني الحادي والخمسين الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يُجسد فرحة عُمان السنوية وبهجة الوطن كل عام، هو اليوم الذي يترقبه كل عُماني وعُمانية للاحتفال بمُناسبة عظيمة تعكس أسمى معاني الوفاء والولاء من المُواطن للوطن.

وعلى مدار الأيام الماضية ومنذ بداية شهر نوفمبر المجيد، انتشرت مظاهر الاحتفال والفرحة في كافة ربوع سلطنة عُمان، احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني، حيث تخفق القلوب فرحًا وطربًا وانتماءً وولاءً ويستشعر الوجدان المناسبة ومكانتها.

تأتي الاحتفالات العُمانية هذا العام، وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مسؤولية الحكم، من تحقيق العديد من الإنجازات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات داخل السلطنة وخارجها، تُوجت بإطلاق رؤية «عُمان 2040» في موعدها المقرر مطلع العام الجاري، رغم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وسبق إطلاق الرؤية المستقبلية العديد من القرارات السلطانية السامية والمبادرات الاقتصادية الحكيمة، التي تمهد الطريق لتنفيذ الرؤية كما هو مخطط لها وفقًا لخطط تنموية خمسية كل 5 سنوات.

ووضعت العُمانية خارطة طريق شاملة لتحقيق رؤية 2040، حيث تضمنت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025م) التي تُعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية، آلية لتنفيذ 430 برنامجًا استراتيجيًا موزعة على محاور الرؤية الأربعة وأولوياتها الوطنية، بحيث يتضمن المحور الأول «مجتمع إنسانه مبدع» 156 برنامجًا، ويضم المحور الثاني « بنيته تنافسيه» 165 برنامجًا، ويشمل محور «بيئة عناصرها مستدامة» 56 برنامجًا، ومحور «دولة أجهزتها مسئولة» 53 برنامجًا.

وتضع عُمان آمالًا وطموحات مستقبلية واعدة على تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط طموحة وصولًا إلى عام 2040، بحيث تكون السلطنة ضمن أفضل 10 دول بمؤشرات الكفاءة الحكومية، ومن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية عن ركيزة المهارات، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشري التنافسية العالمية والابتكار العالمي، ومن أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي، إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنويًا عام 2040م، وزيادة متوسط دخل الفرد إلى 90%، وانخفاض مساهمة القطاعات النفطية إلى 7%.

المصرى اليوم

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