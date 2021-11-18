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«ربنا يتولاها» .. أسرة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية

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«ربنا يتولاها» .. أسرة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية «ربنا يتولاها» .. أسرة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية
كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرًا تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للفنانة تتراجع بعد تحسنها.

وقال «طعيمة» في تصريخ خاص لـ «المصري اليوم»، إن حالة الفنانة سهير البابلي تشهد حالة من التراجع بعد الاستقرار، وربنا يتولاها، مؤكدًا أن الأطباء بعد أن قللوا نسبة الاعتماد على التنفس الصناعي أعادوها مرة أخرى ولكن بزيادة».

كان طعيمة أكد في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، قبل أيام قليلة أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى بدأت تحريك يديها وتفتح عينيها .


ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، لكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.

المصرى اليوم

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