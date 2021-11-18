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شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات البريطانية (صور)

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شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات البريطانية (صور) شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات البريطانية (صور)

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التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عددًا من باحثي الأزهر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات البريطانية في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر والمعهد الثقافي البريطاني بالقاهرة.

أكد شيخ الأزهر أن الطلاب والباحثين نتاج للتعاون المثمر بين الأزهر والمملكة المتحدة لمنح شباب الباحثين بالأزهر الشريف الفرصة لاستكمال دراستهم في كبريات الجامعات البريطانية لإكسابهم المهارات اللازمة في الحوار والتعايش وقبول الآخر، مشددًا على حرص الأزهر على تعزيز هذا التعاون وتوسعته عبر استقبال أئمة بريطانيا في أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة لتدريبهم على منهج التسامح والوسطية ونبذ العنف.

أشاد الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، بباحثي الأزهر، وتحدث معهم للتعرف عن قرب على ما حققوه من استفادة من دراستهم في بريطانيا على مستوى تعزيز ثقافة التعايش والحوار وقبول الآخر، وهو ما أكد عليه جميع الباحثين، حيث أكدوا على ما حققوه من استفادة كبيرة من دراستهم في بريطانيا، واطلاعهم على ثقافة مغايرة أسهمت في صقل مهاراتهم في الحوار وتعزيز التسامح والتعددية وقبول الآخر.

حرص شيخ الأزهر وولي العهد البريطاني على تكريم باحثي لأزهر الذي ضم الدكتور محمد المراكبي، والحاصل على الدكتوراة من جامعة إدنبره- بريطانيا في الدراسات الإسلامية، ومريم شحاتة، باحثة دكتوراه في الفلسفة الإسلامية، بسواس جامعة لندن، بالمملكة المتحدة، حاصلة على ماجستير الدراسات الدينية في كلية اللاهوت جامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أحمد عثمان، مدرس بمركز الأزهر لتعليم اللغة الانجليزية، والطالب محمد أشرف، والطالبة هدى السعيد، والطالبة أسماء العسكري.

شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات البريطانية
شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات البريطانية
شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات البريطانية
شيخ الأزهر والأمير تشارلز يلتقيان عددًا من باحثي الأزهر بالجامعات البريطانية

المصرى اليوم

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