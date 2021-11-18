أخبار عاجلة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري -
البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون -
شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء -
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة -
مطالب بتحديد موقف إقامة حفلات رأس السنة والكريسماس في الفنادق -
45 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في القليوبية -
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال: الثنائي شارك في التدريبات .. وسباعي الأخضر انتظم

Print

الهلال: الثنائي شارك في التدريبات .. وسباعي الأخضر انتظم

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية، وذلك ضمن تحضيراته لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.

واشتمل المران على : تدريبات لياقية، وجمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

وأدى سباعي مرانًا استرجاعيًا في الملعب وصالة الإعداد البدني بمقر النادي، فيما أوضحت الفحوص الطبية سلامة ركبة ناصر الدوسري بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب، حيث أدى مرانًا استرجاعيًا اليوم.

كما شارك الثنائي ياسر الشهراني والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

ويجري الفريق مساء الغد مرانًا اعتياديًا، وذلك استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الجنوبي، عندما يتقابلان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتز زميله في المنتخب بفيديو جنسي.. محكمة فرنسية تقضي بحبس "بنزيما" سنة

ابتز زميله في المنتخب بفيديو جنسي.. محكمة فرنسية تقضي بحبس "بنزيما" سنة

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية

تقام بالقاهرة.. المنتخب السعودي للدراجات "سيدات" يحقق أول ميدالية عربية

أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من المنتخب.. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

أسامة نبيه: طارق حامد «ميخرجش» من المنتخب.. واستبعاد أبو جبل وعلاء «مش طبيعي»

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»

نادر السيد مدرب طامية: «رأيت طموح النادي.. وحلمي تدريب المنتخب في 2030»