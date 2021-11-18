تحذير عاجل من الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار السبت والأحد بسبب منخفض سطحي

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قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد الموافقين ٢١،٢٠ نوفمبر الجارى بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

كما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، تعطيل الدراسة بجميع المدارس بعد غد السبت للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب الطقس السيئ.

كما قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وقال المحافظ، في بيان له منذ قليل: على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.

وتشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد إلى أنه من المنتظر تعرض الخمس محافظات لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية .

ومن المتوقع واعتبارا من فجر يوم السبت 20 نوفمبــر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية احيانا على عدة مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح -البحيرة- كفر الشيخ ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح. وكانت هيئة الأرصاد أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء. وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة: - يوم الجمعة 19 نوفمبر: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا. وذكرت الأرصاد أنه اعتباراً من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. - يوم السبت 20 نوفمبر : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (السلوم ومطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.كما أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية) على فترات متقطعة. كما أن هناك فرص لسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة. يوم الأحد 21 نوفمبر : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية وراس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين) على فترات متقطعة. كما أن هناك فرص لسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة . - يوم الاثنين 22 نوفمبر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا. - يوم الثلاثاء والأربعاء 23 و24 نوفمبر: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - الجمعة 19 نوفمبر 2021: على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 17 درجة. - السبت 20 نوفمبر 2021: على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة. - الأحد 21 نوفمبر 2021: على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة. - الاثنين 22 نوفمبر 2021: على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة. - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021: على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة. - الأربعاء 24 نوفمبر 2021: على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة. وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021.

المصرى اليوم