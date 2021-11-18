بالصور.. مركز بحوث الصحراء يوزع تقاوي الشعير بالمجان على مزارعي محافظة مطروح

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قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتكليف مركز بحوث الصحراء بتوفير ١٥٠ طن شعير صنف جيزة ١٢٦وتوزيعها على المزارعين بالمجان.

وبالتعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوي تم اختيار الصنف لما يتميز به من انتاجية عالية كما أنه من السلالات المتحملة للظروف والاجهادات البيئية.

واشار دكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إنه وفقا لتكليفات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاستفادة والاستغلال الامثل لمياه الامطار خاصة مع بدء موسم الامطار يتم توزيع كميات الشعير وبالمجان على مواطني المحافظات الحدودية.

حيث قام المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح صباح اليوم بتوزيع تقاوي الشعير بالمجان بحضور المهندس احمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية وعدد كبير من مزارعي مطروح لاستلام التقاوي الخاصة بهم وذلك بعد سقوط الامطار على عدة مناطق بمحافظة مطروح.

واشار المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح انه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمطروح يتم توزيع التقاوي على المزارعين ومتابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة. وتقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية.

كما وجه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الشكر إلى اللواء اركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح لما يقدمه من دعم وتوفير كل الامكانات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بمحافظة مطروح.