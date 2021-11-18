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الكرملين : أسلحة الناتو قد تشجع أوكرانيا على التفكير في حل مشكلة دونباس بالقوة

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الكرملين : أسلحة الناتو قد تشجع أوكرانيا على التفكير في حل مشكلة دونباس بالقوة الكرملين : أسلحة الناتو قد تشجع أوكرانيا على التفكير في حل مشكلة دونباس بالقوة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يمد أوكرانيا بأحدث الأسلحة، وهو ما قد يشجع كييف على التفكير في حل مشكلة دونباس بالقوة.

وقال بيسكوف، عبر القناة التلفزيونية الروسية الأولى: «ما يظهر للعلن هو عملية تحريك البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو باتجاه حدودنا. ويتم مد أوكرانيا بأسلحة الناتو».

وتابع بيسكوف: «الأمريكيون ودول الناتو الأخرى يرسلون إلى هناك أحدث منظومات التسلح. كل هذا يشجع (الرؤوس الساخنة) في أوكرانيا على التفكير في محاولة حل مشكلة دونباس بالقوة، في ظل مراوحة اتفاقيات مينسك. أي القيام بخطوة أخرى تجاه كارثة ثانية».

وأضاف بيسكوف: «وهذا ما يمكن اعتباره خطوط حمراء. وهنا تتخذ إجراءات حاسمة على هذه الخلفية، الشيء الذي يسجله بوضوح خصومنا في الغرب».

المصرى اليوم

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