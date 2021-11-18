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استشاري: السمنة أحد أسباب تأخر الانجاب

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استشاري: السمنة أحد أسباب تأخر الانجاب استشاري: السمنة أحد أسباب تأخر الانجاب

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة مرض قد يصيب كل الأعمار خاصة صغار السن، مشيرة إلى أن السمنة المفرطة مرض يؤدي إلى اضطراب الهورمونات لدى السيدات، وهذا قد يؤدي إلى تكيس المبيض، وبالتالي تأخر الانجاب.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن معظم السيدات المصابة بتكيس المبايض مرضى سمنة، وعند خفض الوزن، يتم التخلص من هذا الامر، مشيرًا إلى أن علاج السمنة المفرطة يكون من خلال إجراء تحويل المسار أو تكميم المعدة.

ولفت إلى أن مريض السمنة يعاني من الكثير من الضغوطات النفسية، خاصة الشباب الذي يريد أن يعيش حياته كما يجب، معقبًا: «مريض السمنة غير قادر على مواجهة المجتمع، وقد يصاب بالاكتئاب».

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