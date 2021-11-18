أخبار عاجلة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري -
البيت الأبيض: بايدن أجرى جراحة لاستئصال ورم في القولون -
شبورة مائية علي الطرق الرئيسية في شمال سيناء -
اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة -
مطالب بتحديد موقف إقامة حفلات رأس السنة والكريسماس في الفنادق -
45 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في القليوبية -
توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية -
صحة الرئيس الأمريكي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة -
الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة -
ضحايا كورونا.. المكسيك تسجل 336 وفاة و39 حالة بكوريا الجنوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدفاع المدني" يهيب بالجميع توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

Print
"الدفاع المدني" يهيب بالجميع توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق "الدفاع المدني" يهيب بالجميع توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
ابتداءً من غدٍ الجمعة وحتى الاثنين المقبل .. ويصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ)، كما يتوقع أيضًا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بالفترة نفسها على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بيشة.. قلقٌ في قرى السد من البعوض ومناشدات بتكثيف الرش لحمايتهم

بيشة.. قلقٌ في قرى السد من البعوض ومناشدات بتكثيف الرش لحمايتهم

تَعرّف على المتأهلين لثُمن نهائي "أبطال أوروبا".. برشلونة مهدد بالخروج

تَعرّف على المتأهلين لثُمن نهائي "أبطال أوروبا".. برشلونة مهدد بالخروج

محافظ تربة" يعيد هيكلة لجنة إصلاح ذات البين.. ويوفر مقرًّا دائمًا لها

محافظ تربة" يعيد هيكلة لجنة إصلاح ذات البين.. ويوفر مقرًّا دائمًا لها

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية

توجيهٌ من "السديس" بجهود إضافية لخدمة ضيوف الرحمن في الإجازة الدراسية