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تبون ينهي مهام 7 قناصل للجزائر في فرنسا

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تبون ينهي مهام 7 قناصل للجزائر في فرنسا تبون ينهي مهام 7 قناصل للجزائر في فرنسا

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أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مهام 7 قناصل لبلاده لدى فرنسا، عقب تصريحات للرئيس الفرنسي تتعلق بالجزائر.

ونشرت صحيفة «الشروق» الجزائرية نص مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبموجبه أنهى مهام قنصل الجزائر العام لدى فرنسا سعيد موسي.

كما تضمن العدد مرسوما آخر أنهيت بموجبه مهام القناصل في تولوز عبدالحميد أحمد خوجة، وفي كريتاي بلقاسم محمودي، وفي بونتوار حياة معوج، وفي بوبيني نجاح بعزيز.

كما أنهيت مهام محمد سعودي بمونبولييه، وحدة تواتي بنيس حسب المصدر نفسه.

وحسب موقع «أوراس» فقد جاء المرسوم «بعد تصريحات أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شكك خلالها في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي».

وردا على تصريحات ماكرون، استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية الناشطة في إطار «عملية برخان» في الساحل الإفريقي.

المصرى اليوم

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