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"الرويلي" يبحث مع رئيس الأركان اليمني التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين

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"الرويلي" يبحث مع رئيس الأركان اليمني التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين "الرويلي" يبحث مع رئيس الأركان اليمني التعاون بين القوات المسلحة بالبلدين
استعرضا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها فيما يخدم الجانبين، ومناقشة عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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