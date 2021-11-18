طلاب جامعة حلوان يفوزون بالمركز الثاني في مسابقة دبي الدولية للتغليف

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أعلنت جامعة حلوان مشاركة كلا من الطالبتين مارينا بترو، مي تيسير بقسم الطباعة والنشر والتغليف في مسابقة دبي الدولية للتغليف، حيث استطاعوا تحقيق المركز الثاني والثالث في هذه المسابقة الهامة التي شاركوا فيها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وتحت إشراف الدكتورة عبير السيد رئيس قسم الطباعة والنشر والتغليف.

وتشمل المسابقة عدد من العروض عن أحدث منتجات وتقنيات الطباعة، كما تتضمن معروضات عن الأنواع الجديدة من الحبر والطابعات ثلاثية الأبعاد والملصقات والرموز الذكية، وفق أحدث الاتجاهات العالمية، حيث يستطيع طلاب الجامعة من خلال المسابقة التواصل مع الخبراء وأهل الاختصاص في هذا القطاع.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، أن مشاركة طلاب وطالبات جامعة حلوان في هذه المسابقة يعد أمرًا هاما لتحقيق التواصل والترابط مع المتخصصين في مجالات تخصصهم، حيث تستهدف هذه المسابقات رفع الوعي حول آخر المستجدات في كافة المجالات.

وتشير الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن المسابقة تعمل على فتح آفاق جديدة وخبرات للطلاب في قطاع التغليف والتعبئة من حيث التسويق والابتكار الأمر الذي يسهم في تأهيلهم لسوق العمل حيث أن هذه المسابقة تعد ركيزة أساسية لتنمية وتطوير صناعة التعبئة والتغليف.