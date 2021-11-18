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واصل سعر الذهب اليوم ، صباح الخميس، 18 نوفمبر 2021، الارتفاع الطفيف وذلك بعد تراجعه الطفيف فى بداية التداول فى البورصة مع انخفاض الدولار، وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارا مؤقتا عند الأسعار التى حققتها فى مساء الأربعاء ، وظل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر يتذبذب مابين 813 و 815 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب في البورصة العالمية مع بداية التداول بنسبة 0.15%، بينما انخفض الدولار أيضا ولكن بنسبة 0.08%، ولكنه عاد وارتفع مرة ثانية بنسبة تتجاوز 0.32%، ويشهد سعر الذهب عالميًا ومحليا حالة من التذبذب فى نطاق ضيق ما بين الصعود والهبوط .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر ، صباح الخميس، ما بين 931 و933 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الخميس، ما بين 813 و815 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الخميس، ما بين 697 و699 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الخميس، ما بين 6504 و6520 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، مع تراجع الدولار وكان سعر الذهب انخفض مع بداية لتداول فى العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.15% ، إلى مستوى 1867.35 دولارا للأوقية ، ثم ارتفع مرة ثانية بعد عدة ساعات إلى 1867.80 دولارا للأوقية ، وظلت الأسعار تتذبذب فى نطاق ضيق، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1847.50 دولارا للأوقية ، والمقاومة على 1879.50 دولارا للأوقية ، بينما تراجع مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.08% .

تذبذبت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، فى نطاق ضيق ، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 827.68 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 945.92 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 709.44 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1,867.80 $ .

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