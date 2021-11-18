فتح باب القبول بالكلية التقنية بصامطة

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أعلنت الكلية التقنية بمحافظة صامطة عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، حيث ستُفتَح بوابة القبول لمدة عشرة أيام، بدءاً من الأحد القادم.

وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عددٍ من الاختصاصات, وهي: (قسم التقنية الإلكترونية اختصاص "إلكترونيات صناعية وتحكم"، وقسم التقنية الإدارية "اختصاص محاسبة"، وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات اختصاص "إدارة أنظمة شبكات"، وقسم التقنية المدنية والمعمارية والمساحة "اختصاص مدني", و"اختصاص معماري". و"اختصاص مساحة").

ودعا طليس، المتقدمين للاطلاع على الشروط والاختصاصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها.

فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية علمًا بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.