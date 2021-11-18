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"مياه المدينة المنورة" تطبّق مبادرة الضخ المستمر لحي البدراني

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"مياه المدينة المنورة" تطبّق مبادرة الضخ المستمر لحي البدراني "مياه المدينة المنورة" تطبّق مبادرة الضخ المستمر لحي البدراني
الشركة شغّلت الخط الرئيسي لتخدم أكثر من 39 ألف مستفيد

بدأت شركة المياه الوطنية -ممثلة في القطاع الشمالي الغربي- في تشغيل مشروع خط المياه الرئيسي الممتد من خزان التحلية الوسطى إلى مخطط البدراني في المدينة المنورة؛ حيث جرى تنفيذ الخط بطول يزيد على 8 كم طوليًّا، وبقطر 400 ملم؛ وذلك بتكلفة تزيد على 5 ملايين ريال.

ويأتي تنفيذ المشروع من أجل تطبيق مبادرة الضخ المستمر خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في حي البدراني، إضافة إلى رفع نِسَب التغطية بالخدمات، وضمان استمرار الكفاءة التشغيلية.

وأوضح رئيس القطاع الشمالي الغربي المهندس أيمن بن يوسف يماني، أن حي البدراني يضم ما يزيد على 3300 عقار، وأكثر من 39 ألف مستفيد، وأن كميات المياه التي جرى ضخها إليه نحو 10 آلاف متر مكعب يوميًّا؛ مبينًا أن المشروع يهدف لتعزيز الاستفادة من المصادر لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل نفقاتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وبيّن أنه جرى دراسة الوضع التشغيلي للحي، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًّا، والإبقاء على مصدر رئيسي واحد فقط يغذي الحي بضخ مستمر، مع إيقاف المصادر الأخرى للاستفادة منها في حالات الطوارئ، والتأكد من وصول المياه إلى جميع المنازل؛ مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تستهدف توفير الاستدامة المائية، وإيجاد تجمعات مناطقية متكاملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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