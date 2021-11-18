«قومى المرأة» ينظم فعاليات التدريب التفاعلى للقاضيات لمناهضة العنف ضد المرأة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل فعاليات اليوم الاول من التدريب التفاعلي الثاني للقاضيات من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مختلف محافظات الجمهورية، والذي يستمر على مدار يومين حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة.

افتتح التدريب المستشار سناء سيد احمد خليل رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية امل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، بمشاركة كل من الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة ،و الاستاذة نهي مرسي مدير الادارة العامة لادارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة، والاستاذة شيماء نعيم مدير عام الادارة، والدكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير، والمستشار هاني جورجي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة،.

ورحب المستشار سناء خليل بالقاضيات في التدريب التفاعلي الثاني، موجها التحية للمجلس القومي للمرأة لجهوده في تنظيم مثل هذه الفاعليات، مؤكدا على ما تتمتع به القاضيات المصريات من كفاءة وجدارة نفخر ونسعد بها، وانه مازال امامهن المزيد لتحقيقه وتقديمه للوطن

و أشادت القاضية امل عمار بدعم وزير العدل، وحرص الوزارة على دعم واطلاع السادة القضاه والقاضيات على كل ما هو جديد، مؤكدة أن الهدف من هذا التدريب التفاعلي هو تعزيز مبادئ المساواه والتمكين للمرأة وفقا لقرار وزير العدل رقم ٣١٨٧ .

كما استعرضت القاضية أمل عمار اهم الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمعنية بالمرأة، مشيرة إلى ان العصر الذي تعيشه في المرأة في الوقت الحالي هو العصر الذهبي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الاول للمرأة، حيث حصلت المرأة على العديد من الحقوق التي كافحت من أجل الحصول عليها لعقود طويلة، مشيرة إلى أن المرأة نجحت ولأول مرة بعد ٧٢ عام من الكفاح المتواصل في ان يتم تعينها في مجلس الدولة والنيابة العامة.

و اعربت الدكتورة هبة هجرس عن سعادتها بوجودها في هذا التدريب التفاعلي للقاضيات، مشيره إلى ان المرأة ذات الاعاقة تتعرض للاشكال متعدده من العنف ،مؤكدة على وجوب توفير اكبر قدر من الحماية للمرأة ذات الاعاقة،

و اشارت الدكتورة هبة إلى جهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة ذات الاعاقة في مختلف المحافظات والتعرف بصورة فعلية على وضعهن واهم العقبات التي تواجههن في المجتمع لمساعدتهن وتذليل كافة العقبات امامهن .

و اضافت انه يوجد مليار شخص من ذوي الاعاقة في العالم، وان في مصر وفقا لتعداد ٢٠١٧ يوجد اكثر من ١٣ مليون شخص من ذوي اعاقة،

و اضافت د.هجرس ان التكافؤ بين الشخص ذوي الاعاقة والشخص العادي تتمثل في توفير نفس فرص التعليم والعمل وفي كافة جوانب الحياة.

كما تحدثت شيماء نعيم مدير عام الادارة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والتي تضمن اربع محاور رئيسة هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية متقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مشيرة ايضا إلى أبرز الانجازات التي تحققت منذ ان اطلاق السيد الرئيس الاستراتيجية في عام ٢٠١٧ واكدت على ان المجلس القومي للمرأة هو الاليه الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات واعدادا التشريعات وودعم تمكين المرأة في كافة المجالات

وأكدت نعيم على اهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، بالاضافه إلى دور وسائل الاعلام والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات، مشيرة ايضا إلى «محفز سد الفجوة بين الجنسين» .

واستعرضت نهي مرسي مدير الادارة العامة لادارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة نظام الاحالة الوطني للخدمات الاساسي،المقدمة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف،

و اضافت ان نظام الاحالة يتضمن ٤ قطاعات لضمان وصول الخدمات للمرأة المعنفة على أكمل وجه وتشمل: قطاع العدالة وقطاع المجلس القومي للمرأة والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي، مشيرة ايضا إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ -٢٠٢٠

واشارت إلى مكتب الشكاوي بالمجلس ودوره في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمرأة من خلال فروعه في جميع محافظات الجمهورية.

و جاء عرض الدكتور شريف صلاح الدين تحت عنوان اعداد القادة «القيادة واتخاذ القرارات» اشار فيه إلى دور القائد الناجح بإشعار العاملين معه انهم ناجحون.

و تحدث المستشار هاني جورجي عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية وما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص سواء من الاهل أو الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحية، مؤكدا على أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث وتبلغ عن أي عنف تتعرض له سواء جسدي ام نفسي، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها .