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بكفالة 10 آلاف جنيه .. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة تسمم نزلاء قرية سياحية بالغردقة

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بكفالة 10 آلاف جنيه .. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة تسمم نزلاء قرية سياحية بالغردقة بكفالة 10 آلاف جنيه .. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة تسمم نزلاء قرية سياحية بالغردقة

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قرر المستشار محمد خلاف رئيس محكمة جنح الغردقة وقاضي المعارضات إخلاء سبيل اثنين من المتهمين في واقعة تسمم عدد من النزلاء الأجانب بإحدي القري السياحية بالغردقة، وذلك بكفالة مالية ١٠ آلاف جنيه لكل متهم على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في الواقعة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم هم مدير الأغذية والمشروبات بالقرية وكبير الطهاة.

كان النائب العام قد كلف نيابة الغردقة بإجراء تحقيق عاجل في واقعة تسمم عدد من النزلاء الأجانب بأي القري السياحية بالغردقة وقررت النيابة الانتقال لإجراء التحقيقات والمعاينة وسماع أقوال المصابين وقررت حبس ٣ من مسؤولي القرية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار قراراً بالغلق الإداري لأحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مما يؤثر على سلامة النزلاء به، ويعمل على الإضرار بسمعة المقصد السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة به.

المصرى اليوم

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