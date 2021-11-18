5 شركات متخصصة للتفتيش على إجراءات السلامة الصحية بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ غرفة المنشات الفندقية خلال الأيام المقبلة الاستعانة بشركات دولية متخصصة لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء ومنح مهلة لتلافي لي ملاحظات يتم رصدها.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالاضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

وواصلت لجان التفتيش التابعة لوزارتي السياحة والصحة مراجعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية على المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الاحمر والالتزام بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة على الفور في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال، أو المخالفة لذلك.