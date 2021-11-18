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نجم السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي

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نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي نجم السابق: إمام عاشور لم يعوض ساسي.. ولن نندم على رحيل بن شرقي

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يرى أمير عزمي مجاهد، نجم الأسبق، أن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لم يستطع تعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: «حزنت على رحيل فرجاني ساسي، من الزمالك، أرفض دائمًا التخلي عن لاعب من القوام الأساسي للفريق»، موضحًا:«إمام عاشور، يسد عجز فقط لكنه لم يعوض فرجاني».

وأشار إلى أن الفريق يحتاج بديل لـ طارق حامد، وكذلك لاعب يعوض التونسي«.

وعن المغربي اشرف بن شرقي، قال: «بن شرقي لاعب كبير ولكن يمكن تعويضه، وإذا لم يوافق على التجديد، يجب أن يبيعه الزمالك للاستفادة ماديًا منه بدلًا من الرحيل بدون مقابل».

واستشهد: ؛«حسن شحاته أسطورة وميسي في برشلونة كذلك، ولم يقف الزمالك أو برشلونة على لاعب، وفي حالة رحيل بن شرقي لن يندم الزمالك ويمكنه تعويضه».

وواصل: «هناك أكثر من لاعب يمكنه اللعب مكان بن شرقي، والزمالك لن يقف عليه، سيف الجزيري ورزاق سيسيه في حالة تعافيه من الإصابة».

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