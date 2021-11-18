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صرف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، 25% من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الزمالك.

وقرر مسؤولو الدراويش، صرف مقدمات عقود اللاعبين، بعد الحصول على جزء من المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية للنادي.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الدراويش من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف.