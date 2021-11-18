أخبار عاجلة

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبل مواجهة .. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

Print
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين قبل مواجهة .. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

صرف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، 25% من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة .

وقرر مسؤولو الدراويش، صرف مقدمات عقود اللاعبين، بعد الحصول على جزء من المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية للنادي.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها غدًا الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الدراويش من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام

محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير

محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير