أخبار عاجلة

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام -
محمد شبانة: الزمالك يخطط لعودة هذا الثلاثي في يناير -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حسين السيد يكشف رسالة بن شرقي له

Print
بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حسين السيد يكشف رسالة بن شرقي له بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حسين السيد يكشف رسالة بن شرقي له

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف حسين السيد نجم السابق وعضو اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة النادي الأبيض، عن تطورات تجديد عقود لاعبي الفريق الفريق الأول لكرة القدم، الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري.

وقال حسين السيد، في تصريحات تليفزيونية :«الموسم الحالي لدينا 11 لاعبا تنتهى عقودهم في الصيف المقبل، ونسعى لوضع خطة لتجديد عقود الجميع على عدة مراحل».

وأضاف :«اللجنة التي تدير النادي حينما تخرج بتصريحات عن انهاء مفاوضات التجديد، تكون بالفعل انتهت، لا نحب التعامل مع الجماهير بالمسكنات، لذلك نريد أن تكون علاقتنا بالجماهير في درجة كبيرة من الشفافية».

وواصل: «لاعبو النادي زملكاوية للغاية، والمفاوضات مع بعض اللاعبين لا تستغرق 48 ساعة، ورسالتى للجماهير اطمئنوا لن يلعب لاعب في الفريق لي نادي داخل سوى للزمالك».

وتابع :«ضيق الوقت يحرمنا من الجلوس مع اشرف بن شرقي والتفاوض معه على التجديد، اللاعب اكد لي أنه لن يلعب في مصر سوى للزمالك»، مشيرًا :«مفاوضات عبدالله جمعة وإمام عاشور لم تستغرق نص ساعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام

رسميًا.. عزاء جلال إبراهيم الأحد داخل نادي الزمالك مثل حمادة أمام