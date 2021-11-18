بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حسين السيد يكشف رسالة بن شرقي له

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف حسين السيد نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة النادي الأبيض، عن تطورات تجديد عقود لاعبي الفريق الفريق الأول لكرة القدم، الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري.

وقال حسين السيد، في تصريحات تليفزيونية :«الموسم الحالي لدينا 11 لاعبا تنتهى عقودهم في الصيف المقبل، ونسعى لوضع خطة لتجديد عقود الجميع على عدة مراحل».

وأضاف :«اللجنة التي تدير النادي حينما تخرج بتصريحات عن انهاء مفاوضات التجديد، تكون بالفعل انتهت، لا نحب التعامل مع الجماهير بالمسكنات، لذلك نريد أن تكون علاقتنا بالجماهير في درجة كبيرة من الشفافية».

وواصل: «لاعبو النادي زملكاوية للغاية، والمفاوضات مع بعض اللاعبين لا تستغرق 48 ساعة، ورسالتى للجماهير اطمئنوا لن يلعب لاعب في الفريق لي نادي داخل مصر سوى للزمالك».

وتابع :«ضيق الوقت يحرمنا من الجلوس مع اشرف بن شرقي والتفاوض معه على التجديد، اللاعب اكد لي أنه لن يلعب في مصر سوى للزمالك»، مشيرًا :«مفاوضات عبدالله جمعة وإمام عاشور لم تستغرق نص ساعة».